Пройдем цели кодекса пирата без таблицы на маяке

Свистать всех наверх — поднять паруса — протереть глаза — и читать внимательно!

В игре кодексе пирата самый интерес начинается по игре когда у тебя много войск, а не пару тысяч мариков, которыми только чаек в прибрежных водах пугать.

Где взять много войск? — строить, это для фермеров, есть такие любители выращивать мясо. Купить — но тут уж на любителя. Взять войска призом на маяке с 200 цели — но тут надо знание и умение!

Сколько можно взять максимальный приз с маяка? — мы берем обычно около 40-50 миллионов +/- 10 лямов. Много зависит от прокачки острова если она есть и надо ли она.

Кому это надо есть 2 типа людей — кто бьет маяк на 1-3 островах для себя на радость и развивает остров. Второй тип мультиводы, которые клепают днем и ночью острова и затем сливают войска в какой либо авантюрной атаке на резу, или свою укрепляют дефом (защитой).

Мы пробьем цели кодекса пирата реальным способом

Многие пользуются таблицами целей, они в свободном доступе — но для опытных, да и вам скоро не надо будет все это марнотратства времени.

Какие бывают цели?

Все цели делять на офовые и дефовые (атакующие и защитные) Атакующие цели требуют войск атаки и имеют красный цвет, а защитные требуют для успешного прохождения защитные войска и имеют зеленый цвет. Красные и зеленые делятся еще над под типы войск которые внутри, каждый из которых надо бить по своей особенности для меньших трат и экономии войск.

Сейчас уже 210 — принцип тот же!

На Квестовые и Сюжетный. Квестовый целей сейчас на 2019 год по 200 офа и дефа, а Сюжетных по 24 цели. Квестовая цель это всегда максимальная имеющая цель. Например, пробили вы сейчас 45 офовую цель — значит вам выдало 46-ые цели офа и дефа, вот они и есть квестовые.

Важно помнить, что в день дается максимально по 12 новых квестовых целей. В 3:00 ночи по Москве, доступное количество квестовых целей обновляется. Маяк можно пройти максимально за 16 дней

Что нужно знать о маяке?

К маяку нужно относится с уважением и вниманием. Это звучит может и смешно, но если вы не понимаете ниже изложенных принципов, то фиг-вам он даст хорошие призы по квестовым целям. Максимальное количество доступных целей в день 60, но нас должны интересовать только квестовые, каждый день по 12 и только одного цвета, ниже изложим суть. Принцип выдачи призов. Ни каких крутых войск вам не светит, если вы не залили нужное количество войск. Приз выдает рандомно, но с определенным учетом. Игра построена на то что бы игрок тратился деньгами — они своего добились. Мы тратим либо много времени, либо деньгами (вопрос траты рублей условный 70-400 рублей за 40 лямов войск). Максимальный приз всегда дается на маяке с квестовой последней цели, либо на пару ступенек ниже. В последнем варианте приз может быть хорош, но тут жадность в будущем может и погубить такого игрока. Каждое взятие цели не квестовое либо другого цвета автоматически увеличивает требования вливания войска на 15-20% от приза. Пример вы взяли 100 офовую цель и получили 1000 линков чистыми, потом пробили 95 цель и вам дало 2000 линков. На 101 вам хватит, но вы получите приз 500 фрегатов — разницу видите, хоть она и грубая, рано или поздно вы засыпетесь и будете долго строиться. Склады у вас всегда на момент прохода маяка должны быть полными, кроме рома, но и его стараться что б он был по возможности. Даже потребления рома за счет спецпредложений стоит минимизировать. В противном случаи вам приз частично будет даваться ресурсами, а не войсками. На момент прохождения целей на маяке у вас всегда по максимуму должно быть включены Элита+трофеи (если есть)+Атака20, реже защита+20. В идеале конечно иметь такую цацку как +50 деф и оф бонусы, но она в продаже бывает крайне редко.

Какой порядок прохождения целей?

Есть один строгий план и несколько детальных. Самое важное, в начале стараться не проходить Сюжетные цели их нужно оставить на закуску в виде бонуса или если по ходу плана не будет хватать войск.

Подготовка. Маяк можно легко пройти только если у вас хорошо прокачана наука (минимум до подлодок 20 уровня) или нужно потратиться на покупку 1-2 пакетов с предложениями от игры, вы покупаете рубины и войска, которые вам затем пригодятся. Если у вас остров не на вылет, и вы на нем долго собираетесь играть, то до 70 уровня, вообще не рекомендую трогать маяк, играйте, стройтесь и качайте науку в свое удовольствие, но без маяка. Чем сильнее прокачен остров, тем проще бить маяк. Если, как у меня их десятки, то мне и нафиг не надо стройки, 20 дней и около 40 лямов атаки или защиты у меня есть даже без прокачки войск и слить их на войну например с минимальной тратой времени. Быть в каком то ордене, важно что бы у ордена была резиденция и прокачаны все 5 уровней. Нет особой разницы проходить маяк в ордене с резой 20 уровня или 5, суммарное вливания и выдача призов на это не влияет. От ордена у вас будут ежедневные плюшки и призы орденские, что поможет успешнее пройти маяк. Старт. Вы создали остров. Кто прокачивает, кто покупает пакеты рубинов (70-400 рублей) с войсками, все равно. Можно пройти смело первые 20-30 целей не парясь, а потом ждать отличное время подходящего для старта. Нужно уже на старте понимать какой вы хотите взять приз в виде атакующих войск или защитных, от этого будет зависеть вся тактика взятия главного приза. Какой бы вы не хотели взять приз, до 180 цели вы пробиваете только красные квестовые цели по очереди 10-11-12-13-14-….180 и дальше есть особенность взятия главного приза после 200 цели. В каждую красную квестовую цель вы заливаете весь предыдущий приз и только так до 180 цели. Будете прыгать, получите такой минус, что потом либо деньги еще тратить, либо долго строиться.

Как правильно бить офовые и дефовые цели?

Есть 2 типа красных целей, которые нужно пробивать: «Торговый галеон» и Черный корсар, которые по очереди чередуются в квестовых номерах, давайте посмотри что внутри на картинке после разведки.

Самые сложные цели, это Торговый галеон, там могут стоять не удобные войска, на которые часто не хватает войск и прохождения маяка зависает. «Черный корсар» — там всегда стоят однотипные пираты с защитой 30 пунктов, это константа. А вот в Торговом галеоне приходится думать какие войска отправлять. Если как выше на картинке больше всего вес защиты от подлодок, то войска армады лучше отправлять в последнюю очередь, тогда будут минимальные потери, а если б стояло больше галеонов, то лучше вначале сливать войска армады. На эти цели мы также не сливаем дефовые призы с Черных корсаров, мы потом их вливаем на на них же все дефовые призы.

Среди защитных зеленых целей стоит Морской форт и тихай бухта. Внутри может быть все что угодно и в рандомном порядке.

Есть 4 типа войск на деф целях:

Эль дьябло — где их явно больше в такие цели лучше отправлять подлодки и шлюпки Десперадо — если их больше, то лучше всего отправлять в такие цели наемников или где больше защита от наемников Конкистадор — Сюда для меньших потерь лучше отправлять войска с защитой от пиратов Инферно — идеально им будут противостоять галеоны

Именно в защитных сюжетных целях лучше отправлять галеоны или пиратов с наемниками (при условие что у вас нет явно усиленной прокачки либо трофея типа подлодка +20), опять же после взятия главного приза после 200 цели.

Калькулятор целей по таблице Кодекса пиратов

Каждая зеленая и красная квестовая цель имеет сложность ввиде отправки нужно количества войск. Так что б пройти 100 красную «Черный корсар» нужно отправить 3 миллиона атакующих войск, тогда цель покарится.

Такая модель работает по таблице только на черных корсарах, для экономии времени отличный вариант! Там где торговые галеон, там уже лучше думать какие войска отправить!!!

К примеру давайте пробьем 50 цель Торговый галеон

Как мы видим из разведки боем, что да туда лучше отправить войска эскадры, и выходит для взятия этой цели достаточно 230 бригантин. В данном случаи 331 тысяч атаки совпадает с таблицей, а если б отправляли линкоры, то пришлось бы на 70 тысяч отправить больше войск.

Что делать если не хватает войск?

Самый простой вариант строиться, но для быстрого решения есть другие способы. Взять войска из сюжетной линии, столько сколько нам надо для взятия очередной цели и что б оставалось на запас Из турнирных призов — все турнирные призы распаковываем только в крайнем или финальном случаи. Поэтому цели маяка лучше всего бить во время турниров на целях. Вариант купить порой слишком дорогой

Что надо делать что бы маяк хорошо давал?

Не жадничать, все деф призы до 180 цели вливаем в красную квестовую, порой даже нужно специально подкармливать квестовую цель легендами и прочим дефом. Если чувствуете что вам все меньше и меньше начинает давать приз для новой цели. До 120 цели порой бывает не просто, а затем все идет как по маслу или не натупить, то все просто дается дойти до финиша

Как выбить на маяке главный приз?

В маяке не бывает так что вы возьмете главные приз дефом и офом, приходится что одно выбирать. И так мы дошли до 180 цели.

Дальше вариант — мы хотим взять главный приз войсками атаки — тогда мы бьем 181-200 включительно и не тратим войска защиты!!! На 200 цели нам дало приз, но он так себе, тогда мы бьем очередную красную 200-ую и перед этим вливаем весь накопленный деф, а затем офом добиваем и берем шикарный приз. Бывают исключения, можете в маяк даже слишком много войск залить, порой приходится 200 бить по сем раз. Но все это скорее исключения. Важно пробили маяк, взяли хороший приз, больше его крутить не стоит.

Если мы хотим взять приз защиты, то мы с 181-200 включительно пробиваем опять цели атаки и не тратим защитные войска. Затем выбираем подходящую цель от 190-199! защитную и пробиваем ее — вначале отправляем всю!!! атаку, а затем защитой добиваем и берем приз!

И только после этого пробиваем 24 сюжетных целей и суммарно у нас есть войска атаки и защиты порядка 40 миллионов.

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